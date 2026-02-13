В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московский зоопарк, подведомственный столичному департаменту культуры, в рамках работы отдела спасения прибыли три розовых пеликана и белоголовый сип. Это дикие птицы, которые получили травмы в естественной среде обитания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодая особь белоголового сипа, пол которой еще неизвестен, уже прошла обязательный карантин и поселилась на экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории, где живут ее сородичи, а также черные грифы. Пеликаны пока находятся под наблюдением врачей - им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон "Птицы и бабочки".
"Работа по спасению и реабилитации диких животных - одна из ключевых миссий современного зоопарка. Каждое такое животное — это уникальная история и большая ответственность для наших специалистов. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим птицам восстановиться. Прибывшие виды очень интересны. Розовые пеликаны - моногамные и социальные птицы, чья жизнь тесно связана с водой. А новоприбывший сип - это настоящий санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах", - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка
12 февраля, 20:19