Рейтинг@Mail.ru
В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:09 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/pelikan-2074109197.html
В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов
В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов - РИА Новости, 13.02.2026
В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов
Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:09:00+03:00
2026-02-13T11:09:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074107785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_37ab3fd22680006d2a97a713f269bf39.jpg
https://ria.ru/20260212/manul-2074021336.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074107785_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_b662db34346d5f07e3a8a602fe6f77ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов

В Московский зоопарк привезли 3 спасенных розовых пеликанов и белоголового сипа

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыРозовые пеликаны
Розовые пеликаны - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Розовые пеликаны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московский зоопарк, подведомственный столичному департаменту культуры, в рамках работы отдела спасения прибыли три розовых пеликана и белоголовый сип. Это дикие птицы, которые получили травмы в естественной среде обитания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молодая особь белоголового сипа, пол которой еще неизвестен, уже прошла обязательный карантин и поселилась на экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории, где живут ее сородичи, а также черные грифы. Пеликаны пока находятся под наблюдением врачей - им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон "Птицы и бабочки".
"Работа по спасению и реабилитации диких животных - одна из ключевых миссий современного зоопарка. Каждое такое животное — это уникальная история и большая ответственность для наших специалистов. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим птицам восстановиться. Прибывшие виды очень интересны. Розовые пеликаны - моногамные и социальные птицы, чья жизнь тесно связана с водой. А новоприбывший сип - это настоящий санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах", - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Манулу Тимофею в честь 162-летия Московского зоопарка подарили коробку с угощением - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Манул Тимофей получил подарок в честь 162-летия Московского зоопарка
12 февраля, 20:19
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала