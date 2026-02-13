Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
15:48 13.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал о "самом опасном моменте" в развитии цивилизации
Появление искусственного интеллекта, который сможет заменить человеческий интеллект, душу, нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, РИА Новости, 13.02.2026
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
Патриарх Кирилл рассказал о "самом опасном моменте" в развитии цивилизации

Глава РПЦ: появление способного заменить людей ИИ приведет к концу цивилизации

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Появление искусственного интеллекта, который сможет заменить человеческий интеллект, душу, нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, она устремится к концу своего существования, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Московской митрополии в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
"Мы еще до конца не осознаем опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта. Появление искусственного интеллекта, который способен заменить человеческий интеллект, человеческую душу, человеческую совесть, человеческую нравственность, думаю, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, которая непременно устремится к концу своего существования", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской православной церкви.
Патриарх пояснил, что нравственность находится вне искусственного интеллекта.
"Ведь это интеллект, а не душа, а нравственность — измерение духовное. Духовного измерения в искусственном интеллекте не будет — только рациональное начало... Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет. Что происходило, когда приходили к власти страшные люди, у которых был ум, а совести не было?" - отметил патриарх.
Так, продолжил он, по мере развития, ИИ будет постепенно вытеснять по целому ряду позиций человеческий интеллект, и человечество столкнется с очень опасной апокалиптической перспективой потери различия между добром и злом.
Патриарх Кирилл заявил, что церковь не может оставаться безразличной и должна стать деятельным участником общественного обсуждения, неизменно свидетельствуя миру о богозаповеданном нравственном законе.
"Наша задача — способствовать тому, чтобы технологии оставались слугами человека, а не превращались в его безжалостных господ, способных низвести человека до уровня управляемого объекта, лишенного нравственного выбора и духовного стержня. Это вопрос не только личного спасения, но и духовной безопасности и цивилизационного суверенитета нашего народа и нашего Отечества", - призвал патриарх Кирилл.
Глава РПЦ заключил, что современное пастырское попечение должно включать в себя разъяснение сути возможных угроз развития ИИ, а также воспитание в обществе ответственного взгляда на будущее.
Религия
 
 
