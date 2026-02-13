FT: Париж пока не рассматривает размещение ядерного оружия вне Франции

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Париж и государства ЕС пока не рассматривают возможность размещения французского ядерного оружия вне территории Франции, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
В октябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
"Они (Париж и заинтересованные страны ЕС - ред.) на данный момент не рассматривают возможность размещения французского ядерного оружия в других европейских странах... а скорее изучать вопрос о том, как потенциал и доктрина Франции могут поменяться для улучшения обеспечения защиты территорий, не принадлежащих Франции", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из собеседников газеты, Париж заявил, что готов обсуждать свой потенциал в более широких кругах.
"Достаточное число европейцев считают, что наличие этого оружия у Франции и Великобритании - это очень хорошо", - добавил источник.
Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 года заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Политические изменения в ЕС могут угрожать ядерному оружию, заявил Вэнс
22 декабря 2025, 14:03