Только Россия предложила выделить средства для Палестины, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему остается единственной страной, которая решила выделить 1 миллиард долларов на помощь Газе, об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить 1 миллиард долларов на помощь Палестине. И это очень важно не забывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.