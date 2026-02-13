Рейтинг@Mail.ru
Только Россия предложила выделить средства для Палестины, заявил Песков
12:48 13.02.2026 (обновлено: 12:51 13.02.2026)
Только Россия предложила выделить средства для Палестины, заявил Песков
Россия по-прежнему остается единственной страной, которая решила выделить 1 миллиард долларов на помощь Газе, об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:48:00+03:00
2026-02-13T12:51:00+03:00
в мире
россия
палестина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
мария захарова
совет мира по газе
россия
палестина
сша
в мире, россия, палестина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, мария захарова, совет мира по газе
В мире, Россия, Палестина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Мария Захарова, Совет мира по Газе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему остается единственной страной, которая решила выделить 1 миллиард долларов на помощь Газе, об этом важно не забывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить 1 миллиард долларов на помощь Палестине. И это очень важно не забывать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
В миреРоссияПалестинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампМария ЗахароваСовет мира по Газе
 
 
