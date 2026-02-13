Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
ТОФ провел учения по защите от беспилотников у берегов Камчатки
15 августа 2025, 03:02
При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели корабельные учения по отражению средств воздушного нападения и отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.
"В заливе Петра Великого отряд отработал противолодочные задачи с вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ, который базируется на одном из кораблей", - отметили в российском оборонном ведомстве.
В рамках предстоящих мероприятий корветы "Совершенный", "Резкий" и танкер "Печенга" проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран.
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника
5 ноября 2025, 05:22