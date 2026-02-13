Рейтинг@Mail.ru
Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач - РИА Новости, 13.02.2026
05:26 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/otryad-2074069233.html
Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач
Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач - РИА Новости, 13.02.2026
Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:26:00+03:00
2026-02-13T05:26:00+03:00
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-27
японское море
Новости
ru-RU
безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-27
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ка-27
Отряд кораблей ТОФ вышел в поход для выполнения задач

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход для выполнения задач в АТР

Корвет "Резкий"
Корвет "Резкий". Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели корабельные учения по отражению средств воздушного нападения и отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.
"В заливе Петра Великого отряд отработал противолодочные задачи с вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ, который базируется на одном из кораблей", - отметили в российском оборонном ведомстве.
В рамках предстоящих мероприятий корветы "Совершенный", "Резкий" и танкер "Печенга" проведут в Азиатско-Тихоокеанском регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран.
БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-27
 
 
