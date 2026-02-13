Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли секрет гармоничных отношений - РИА Новости, 13.02.2026
02:25 13.02.2026
Ученые раскрыли секрет гармоничных отношений
Ученые раскрыли секрет гармоничных отношений
2026
Новости
Ученые раскрыли секрет гармоничных отношений

© Depositphotos.com / racornСемейная пара
Семейная пара - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Depositphotos.com / racorn
Семейная пара . Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Для гармоничных отношений важно выбирать партнера с надежным типом привязанности, который при знакомстве открыт, искренен и проявляет интерес, однако счастливые отношения могут быть и у людей дисфункциональных типов, сообщили РИА Новости в пермском политехе.
Теорию привязанности разработал британский психоаналитик Джон Боулби в середине XX века. Выделяют несколько типов привязанности: надежный (условно здоровый и функциональный) и избегающий, тревожный и дезорганизованный (тревожно-избегающий). Последние три считаются дисфункциональными. Ученые кафедры социологии и политологии пермского политеха отмечают, что гармоничные и счастливые отношения возможны даже в союзе двух дисфункциональных типов. Однако для любого человека наиболее благотворным будет построение отношений с партнером с надежным типом привязанности.
"В этом случае тревожный человек получает столь необходимую стабильность и подтверждение чувств, избегающий — пространство без давления, а тревожно-избегающий — безопасную среду для преодоления внутреннего конфликта. Однако такие союзы требуют осознанности: тревожность может утомлять, а дистанция избегающего — ранить", - рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры "Социология и политология" политеха Мария Дуванская.
По ее словам, при знакомстве человек с надежным типом привязанности проявляет спокойную открытость и искренний интерес к партнеру, тревожный — стремится к быстрому сближению и требует постоянного подтверждения взаимности, избегающий — демонстрирует сдержанность и уходит от разговоров о личном.
Кроме того, люди подсознательно выбирают партнеров, подтверждающих их привычное поведение. Классический пример — пара тревожного и избегающего типов, где первый жаждет близости, второй уклоняется. Эти отношения знакомы и понятны, несмотря на боль, которую приносят. Некоторые осознанно разрывают этот цикл, стремясь к здоровым отношениям. При этом тревожно-избегающий тип способен адаптироваться к любому партнеру, проявляя соответствующую сторону своей натуры. Но двум таким партнерам вместе трудно из-за нестабильной динамики близости и дистанцирования, отметили в вузе.
Старший преподаватель кафедры "Социология и политология" политеха Ольга Ганина объяснила, что к концу 20 века, с ростом осознанности в родительстве, доля людей с надежным типом привязанности стала увеличиваться среди представителей поколений Z (родились с середины 1990-х по 2010 годы) и "альфа". Однако сейчас набирает силу и тревожно-избегающий тип. Это отражение социального конфликта: с одной стороны, ценность эмоциональной близости в семье признается, с другой — институт брака переживает кризис в виде роста разводов. Этот внутренний раскол в обществе порождает у людей противоречие: сильное желание построения отношений сочетается со страхом и недоверием к ним, отмечает Ганина.
"У поколения X, родившихся в 60–70-е годы, заметно выше доля избегающего типа привязанности. Это результат воспитательной модели, где ценилась ранняя автономия ребенка: родители обеспечивали физический уход, но эмоционально дистанцировались, считая близость и излишнюю заботу вредными. Поколение Y – миллениалы (80–90-е годы рождения), демонстрирует рост тревожного типа. Их детство пришлось на период радикальных перемен, когда родители, пытаясь адаптироваться, часто были непоследовательны: то эмоционально доступны, то полностью погружены в свои проблемы", - отметила она.
