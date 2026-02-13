Ученые раскрыли секрет гармоничных отношений

ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Для гармоничных отношений важно выбирать партнера с надежным типом привязанности, который при знакомстве открыт, искренен и проявляет интерес, однако счастливые отношения могут быть и у людей дисфункциональных типов, сообщили РИА Новости в пермском политехе.

Теорию привязанности разработал британский психоаналитик Джон Боулби в середине XX века. Выделяют несколько типов привязанности: надежный (условно здоровый и функциональный) и избегающий, тревожный и дезорганизованный (тревожно-избегающий). Последние три считаются дисфункциональными. Ученые кафедры социологии и политологии пермского политеха отмечают, что гармоничные и счастливые отношения возможны даже в союзе двух дисфункциональных типов. Однако для любого человека наиболее благотворным будет построение отношений с партнером с надежным типом привязанности.

"В этом случае тревожный человек получает столь необходимую стабильность и подтверждение чувств, избегающий — пространство без давления, а тревожно-избегающий — безопасную среду для преодоления внутреннего конфликта. Однако такие союзы требуют осознанности: тревожность может утомлять, а дистанция избегающего — ранить", - рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры "Социология и политология" политеха Мария Дуванская.

По ее словам, при знакомстве человек с надежным типом привязанности проявляет спокойную открытость и искренний интерес к партнеру, тревожный — стремится к быстрому сближению и требует постоянного подтверждения взаимности, избегающий — демонстрирует сдержанность и уходит от разговоров о личном.

Кроме того, люди подсознательно выбирают партнеров, подтверждающих их привычное поведение. Классический пример — пара тревожного и избегающего типов, где первый жаждет близости, второй уклоняется. Эти отношения знакомы и понятны, несмотря на боль, которую приносят. Некоторые осознанно разрывают этот цикл, стремясь к здоровым отношениям. При этом тревожно-избегающий тип способен адаптироваться к любому партнеру, проявляя соответствующую сторону своей натуры. Но двум таким партнерам вместе трудно из-за нестабильной динамики близости и дистанцирования, отметили в вузе.

Старший преподаватель кафедры "Социология и политология" политеха Ольга Ганина объяснила, что к концу 20 века, с ростом осознанности в родительстве, доля людей с надежным типом привязанности стала увеличиваться среди представителей поколений Z (родились с середины 1990-х по 2010 годы) и "альфа". Однако сейчас набирает силу и тревожно-избегающий тип. Это отражение социального конфликта: с одной стороны, ценность эмоциональной близости в семье признается, с другой — институт брака переживает кризис в виде роста разводов. Этот внутренний раскол в обществе порождает у людей противоречие: сильное желание построения отношений сочетается со страхом и недоверием к ним, отмечает Ганина.