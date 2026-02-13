"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка

Координатор отряда напомнил, что по телефону можно быстрее определить геоданные ребенка. Это могут сделать как службы спасения, так и сама семья с помощью приложения "родительский контроль". Если же телефона у ребенка нет – найти его становится намного сложнее.

"Можно поставить ребенку геоконтроль, но не в формате того, что "я назло буду смотреть, где ты ходишь и с кем ты гуляешь", а именно объяснить ребенку, что это необходимо. Объяснить, что это не контроль, а мера на всякий случай - чтобы мы, как родители, понимали, если что-то случится - мы будем видеть, где ты находишься. Потому что многие дети воспринимают это в штыки", - подчеркнул Чернов.