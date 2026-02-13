https://ria.ru/20260213/oshibka-2074062964.html
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка
общество
андрей черный
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Родители, которые забирают у ребенка телефон, наказывая его, совершают ошибку, поскольку это может затруднить поиск детей в случае их пропажи, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"Есть такая ошибка у родителей, которая, как правило, приводит к беде и трагедии. Когда мы, поссорившись с ребенком, наказываем его телефоном – забираем гаджет. Ребенок уходит из дома без телефона, соответственно, здесь поиск сильно усложняется и становится еще труднее", - рассказал Чернов
Координатор отряда напомнил, что по телефону можно быстрее определить геоданные ребенка. Это могут сделать как службы спасения, так и сама семья с помощью приложения "родительский контроль". Если же телефона у ребенка нет – найти его становится намного сложнее.
"Можно поставить ребенку геоконтроль, но не в формате того, что "я назло буду смотреть, где ты ходишь и с кем ты гуляешь", а именно объяснить ребенку, что это необходимо. Объяснить, что это не контроль, а мера на всякий случай - чтобы мы, как родители, понимали, если что-то случится - мы будем видеть, где ты находишься. Потому что многие дети воспринимают это в штыки", - подчеркнул Чернов.