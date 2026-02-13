Рейтинг@Mail.ru
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 13.02.2026 (обновлено: 02:58 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/oshibka-2074062964.html
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка - РИА Новости, 13.02.2026
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка
Родители, которые забирают у ребенка телефон, наказывая его, совершают ошибку, поскольку это может затруднить поиск детей в случае их пропажи, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:51:00+03:00
2026-02-13T02:58:00+03:00
общество
андрей черный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20251116/lyudi-2055246275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей черный
Общество, Андрей Черный
"ЛизаАлерт" назвала ошибку родителей, которая может угрожать жизни ребенка

РИА Новости: если родители отнимают телефон у ребенка, они совершают ошибку

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Родители, которые забирают у ребенка телефон, наказывая его, совершают ошибку, поскольку это может затруднить поиск детей в случае их пропажи, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Андрей Чернов.
"Есть такая ошибка у родителей, которая, как правило, приводит к беде и трагедии. Когда мы, поссорившись с ребенком, наказываем его телефоном – забираем гаджет. Ребенок уходит из дома без телефона, соответственно, здесь поиск сильно усложняется и становится еще труднее", - рассказал Чернов.
Координатор отряда напомнил, что по телефону можно быстрее определить геоданные ребенка. Это могут сделать как службы спасения, так и сама семья с помощью приложения "родительский контроль". Если же телефона у ребенка нет – найти его становится намного сложнее.
"Можно поставить ребенку геоконтроль, но не в формате того, что "я назло буду смотреть, где ты ходишь и с кем ты гуляешь", а именно объяснить ребенку, что это необходимо. Объяснить, что это не контроль, а мера на всякий случай - чтобы мы, как родители, понимали, если что-то случится - мы будем видеть, где ты находишься. Потому что многие дети воспринимают это в штыки", - подчеркнул Чернов.
Горожанка на прогулке в парке Тёплый стан в районе Коньково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт"
16 ноября 2025, 04:48
 
ОбществоАндрей Черный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала