Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ - РИА Новости, 13.02.2026
02:05 13.02.2026
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ
Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:05:00+03:00
2026-02-13T02:05:00+03:00
общество, дальневосточный федеральный университет
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ

РИА Новости: ОРВИ легко заразиться при резких перепадах температуры воздуха

Женщина с простудой
Женщина с простудой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Женщина с простудой. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Наталья Боровская.
"Перепады температуры – например, от минус 20 градусов с ветром до плюс 1 – это стресс для организма и для иммунной системы. Холода способствуют снижению иммунитета. На фоне снижения иммунитета присоединяется вирусная и бактериальная флора", - сказала врач.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ перед весной
10 февраля, 03:22
Она отметила, что увеличивается риск передачи респираторных вирусов в общественных местах, где люди проводят много времени в тесном контакте.
"В закрытых пространствах вирусы распространяются быстрее, и риск заражения возрастает. Ослабленный иммунитет, низкие температуры, дефицит витаминов, сокращение светового дня и стресс негативно влияют на защитные функции организма. Сухой воздух, отопление в помещениях снижает влажность воздуха, что сушит слизистые оболочки носа и снижает их защитные функции", - отметила собеседница агентства.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России
10 февраля, 18:49
 
ОбществоДальневосточный федеральный университет
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
