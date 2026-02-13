Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Наталья Боровская.

"Перепады температуры – например, от минус 20 градусов с ветром до плюс 1 – это стресс для организма и для иммунной системы. Холода способствуют снижению иммунитета. На фоне снижения иммунитета присоединяется вирусная и бактериальная флора", - сказала врач.

Она отметила, что увеличивается риск передачи респираторных вирусов в общественных местах, где люди проводят много времени в тесном контакте.