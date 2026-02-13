https://ria.ru/20260213/orvi-2074059743.html
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ - РИА Новости, 13.02.2026
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ
Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:05:00+03:00
2026-02-13T02:05:00+03:00
2026-02-13T02:05:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aa48320d2ac8dd1cbfa36312913ed66b.jpg
https://ria.ru/20260210/orvi-2073342706.html
https://ria.ru/20260210/onischenko-2073505617.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839310275_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4e99c92fc9cbcfe39c3e159cd57d129f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
Врач рассказала, при какой погоде проще заразиться ОРВИ
РИА Новости: ОРВИ легко заразиться при резких перепадах температуры воздуха
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Резкие перепады температур воздуха являются стрессом для иммунной системы человека и повышают риск заражения ОРВИ, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Наталья Боровская.
"Перепады температуры – например, от минус 20 градусов с ветром до плюс 1 – это стресс для организма и для иммунной системы. Холода способствуют снижению иммунитета. На фоне снижения иммунитета присоединяется вирусная и бактериальная флора", - сказала врач.
Она отметила, что увеличивается риск передачи респираторных вирусов в общественных местах, где люди проводят много времени в тесном контакте.
"В закрытых пространствах вирусы распространяются быстрее, и риск заражения возрастает. Ослабленный иммунитет, низкие температуры, дефицит витаминов, сокращение светового дня и стресс негативно влияют на защитные функции организма. Сухой воздух, отопление в помещениях снижает влажность воздуха, что сушит слизистые оболочки носа и снижает их защитные функции", - отметила собеседница агентства.