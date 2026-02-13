"На лошади": Орбан неожиданно высказался о Зеленском

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Зеленский стремится попасть в Евросоюз, сидя на лошади задом наперед — такое высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привела пресс-служба его правительства на странице в Facebook*.
«
"Сидишь на лошади задом наперед", — сказал премьер.
На этой неделе газета Politico сообщила, что Евросоюз готовит план для предоставления Украине частичного членства. Три из пяти пунктов посвящены преодолению венгерского вето с расчетом на то, что Орбан проиграет выборы в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в том, что тот начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию в надежде, что оппозиция, придя к власти, одобрит отправку денег коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. После этого Будапешт и Киев обменялись дипломатическими нотами.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Киеве раскрыли тайную фантазию Зеленского
Вчера, 03:38