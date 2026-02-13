Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/opros-2074077472.html
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну - РИА Новости, 13.02.2026
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну
Большинство жителей США, Британии, Германии и Франции верят в то, что в течение пяти лет в мире может начаться Третья мировая война, следует из опроса издания... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:23:00+03:00
2026-02-13T08:23:00+03:00
в мире
сша
франция
германия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072572566.html
сша
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, германия, politico
В мире, США, Франция, Германия, Politico
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну

Politico: 46% жителей США верят в начало мировой в течение пяти лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вашингтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство жителей США, Британии, Германии и Франции верят в то, что в течение пяти лет в мире может начаться Третья мировая война, следует из опроса издания Politico.
Согласно данным опроса, в то, что в течение следующих пяти лет может начаться Третья мировая война, верят 46% респондентов в США, 43% в Британии и Франции и 40% в Германии. Во всех этих странах убежденность в приближающемся конфликте значительно выросла по сравнению с аналогичным опросом в 2025 году.
Кроме того, отмечается, что по меньшей мере каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает вероятным применение ядерного оружия в потенциальной войне в ближайшие пять лет.
Опрос Politico проводился компанией Public First с 6 по 9 февраля среди 10,3 тысячи взрослых респондентов в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Статистическая погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп утверждает, что якобы предотвратил начало ядерных войн по всему миру
5 февраля, 22:04
 
В миреСШАФранцияГерманияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала