Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство жителей США, Британии, Германии и Франции верят в то, что в течение пяти лет в мире может начаться Третья мировая война, следует из опроса издания Politico.
Согласно данным опроса, в то, что в течение следующих пяти лет может начаться Третья мировая война, верят 46% респондентов в США, 43% в Британии и Франции и 40% в Германии. Во всех этих странах убежденность в приближающемся конфликте значительно выросла по сравнению с аналогичным опросом в 2025 году.
Кроме того, отмечается, что по меньшей мере каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает вероятным применение ядерного оружия в потенциальной войне в ближайшие пять лет.
Опрос Politico проводился компанией Public First с 6 по 9 февраля среди 10,3 тысячи взрослых респондентов в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Статистическая погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.