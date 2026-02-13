Постпред США при ООН поразился возражениям европейских стран

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что поражен возражениями европейских стран на требования Вашингтона вкладываться в свою же оборону.

"Меня поражает, что это вызывает такую полемику", - сказал Уолтц на сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат добавил, что существование "основанного на правилах" миропорядка фактически поддерживалось за счет американского народа. Сейчас США - при госдолге в 37 триллионов долларов - вправе задать Евросоюзу вопрос, почему он не в состоянии самостоятельно себя защитить, подчеркнул он.

"Я считаю справедливым от их (американцев - ред.) имени попросить 450 миллионов европейцев, чья экономика сопоставима с экономикой США, быть более самодостаточными в вопросах собственной защиты", - отметил постпред.

Уолтц также попросил остальной мир в равной степени с США вкладываться с финансовой точки зрения в поддержание статус-кво в области безопасности.