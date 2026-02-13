Рейтинг@Mail.ru
19:07 13.02.2026
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что поражен возражениями европейских стран на требования Вашингтона вкладываться в свою же оборону. РИА Новости, 13.02.2026
Постпред США при ООН поразился возражениям европейских стран

Уолтц заявил, что поражен возражениями Европы из-за затрат на свою же оборону

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что поражен возражениями европейских стран на требования Вашингтона вкладываться в свою же оборону.
"Меня поражает, что это вызывает такую полемику", - сказал Уолтц на сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат добавил, что существование "основанного на правилах" миропорядка фактически поддерживалось за счет американского народа. Сейчас США - при госдолге в 37 триллионов долларов - вправе задать Евросоюзу вопрос, почему он не в состоянии самостоятельно себя защитить, подчеркнул он.
"Я считаю справедливым от их (американцев - ред.) имени попросить 450 миллионов европейцев, чья экономика сопоставима с экономикой США, быть более самодостаточными в вопросах собственной защиты", - отметил постпред.
Уолтц также попросил остальной мир в равной степени с США вкладываться с финансовой точки зрения в поддержание статус-кво в области безопасности.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник отметил, что Соединенные Штаты в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя.
