ООН, 13 фев – РИА Новости. Россия продолжит поиск "устойчивых решений" по платежам в ООН и другие организации, сообщила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.
По ее словам, влияние незаконных односторонних санкций Вашингтона и Брюсселя существенно осложняет работу РФ по взносам в ООН и другие международные организации. Кроме того, ситуация усугубляется "так называемым эффектом перестраховки в банковском секторе, когда американские и европейские банки по сути игнорируют привилегии ООН", подчеркнула она.
"Следует признать, что до нормализации и прекращения практик, создающих искусственные препятствия для выполнения государствами-членами своих обязательств, еще далеко. Со своей стороны будем продолжать поиск устойчивых решений, чтобы платежи осуществлялись своевременно и без дискриминационных ограничений. Акцентируем, что это делается, прежде всего, в интересах стран, находящихся в уязвимом положении, ведь они зависят как от бесперебойной деятельности ООН, так и реализуемых под ее эгидой проектов по оказанию помощи", – сказала Евстигнеева.
Зампостпреда напомнила, что в 2025 году вместе с Секретариатом ООН была проведена работа, позволившая обеспечить успешное перечисление взносов в регулярный бюджет ООН и миротворческие бюджеты, а также произвести выплату целого ряда добровольных взносов, прежде всего в БАПОР, на проектную и программную деятельность.
