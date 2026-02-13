Рейтинг@Mail.ru
17:08 13.02.2026
Россия продолжит поиск устойчивых решений по платежам в ООН
в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, анна евстигнеева, оон, бапор
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Анна Евстигнеева, ООН, БАПОР
Россия продолжит поиск устойчивых решений по платежам в ООН

ООН, 13 фев – РИА Новости. Россия продолжит поиск "устойчивых решений" по платежам в ООН и другие организации, сообщила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.
По ее словам, влияние незаконных односторонних санкций Вашингтона и Брюсселя существенно осложняет работу РФ по взносам в ООН и другие международные организации. Кроме того, ситуация усугубляется "так называемым эффектом перестраховки в банковском секторе, когда американские и европейские банки по сути игнорируют привилегии ООН", подчеркнула она.
«
"Следует признать, что до нормализации и прекращения практик, создающих искусственные препятствия для выполнения государствами-членами своих обязательств, еще далеко. Со своей стороны будем продолжать поиск устойчивых решений, чтобы платежи осуществлялись своевременно и без дискриминационных ограничений. Акцентируем, что это делается, прежде всего, в интересах стран, находящихся в уязвимом положении, ведь они зависят как от бесперебойной деятельности ООН, так и реализуемых под ее эгидой проектов по оказанию помощи", – сказала Евстигнеева.
Зампостпреда напомнила, что в 2025 году вместе с Секретариатом ООН была проведена работа, позволившая обеспечить успешное перечисление взносов в регулярный бюджет ООН и миротворческие бюджеты, а также произвести выплату целого ряда добровольных взносов, прежде всего в БАПОР, на проектную и программную деятельность.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Дипломат Анна Евстигнеева: есть позитивные сдвиги в работе с США в ООН
