Дипломат Анна Евстигнеева: есть позитивные сдвиги в работе с США в ООН

Контакты российских дипломатов с коллегами из США в ООН носят рабочий и регулярный характер, есть позитивные сдвиги, однако сохраняется значительное число двусторонних раздражителей, которые продолжают негативно сказываться на взаимодействии по линии всемирной организации, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника она рассказала о том, повлияет ли "Совет мира" на реформирование Совбеза, о контактах с США, а также о ситуации со взносами РФ в бюджет ООН. Беседовал Алексей Алексеев.

– Совет Безопасности и реформы – тема не новая, позиции стран, включая Россию, давно известны. А результата нет. Что может сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Может ли "Совет мира" стать для этого катализатором?

– Несмотря на заметный резонанс вокруг американской инициативы, так называемый "Совет мира" едва ли способен оказать существенное влияние на процесс реформирования Совета Безопасности. Судя по официальным заявлениям, предлагаемая структура не задумывается как альтернатива или замена СБ ООН.

Вместе с тем сам факт появления подобных инициатив можно рассматривать как очередной симптом более широкого кризиса, с которым сталкивается Организация Объединенных Наций, — кризиса соответствия ее механизмов современным глобальным реалиям. Что касается реформы Совета Безопасности, то, действительно, ощутимого продвижения пока не наблюдается. Причина здесь хорошо известна: сохраняющиеся разногласия между государствами, прежде всего связанные с попытками отдельных стран укрепить свои позиции в системе международных отношений, зачастую без должного учета интересов других. В этом контексте продолжающиеся притязания ряда западных государств на постоянное членство в совете выглядят все менее убедительно на фоне объективного роста роли стран Глобального Юга.

Если международное сообщество действительно заинтересовано в завершении реформы, то необходимы сдержанность в амбициях и готовность к поиску сбалансированных компромиссов, а не воспроизведение устаревших подходов. В ходе текущей сессии мы продолжим работу над сближением позиций основных реформенных лагерей, чтобы приблизить долгожданное укрепление роли развивающихся стран в работе органа.

– Как вы оцениваете текущую обстановку в рядах СБ ООН, с учетом того, что в органе сейчас ряд государств, которые как никогда ранее критикует принимающая страна – США. Остается ли она дружеской и конструктивной, или хотя бы не враждебной? От Дании американцы хотят Гренландию, от Панамы – Панамский канал, а Сомали – и вовсе не страна (по мнению президента США).

– Текущая международная обстановка действительно создает дополнительные поводы для обеспокоенности, особенно для непостоянных членов Совета Безопасности. Общий уровень напряжённости в мировой политике сказывается и на работе органа: дипломатам всё чаще приходится действовать в условиях высокой неопределённости и стремительно меняющейся конъюнктуры.

Вместе с тем мы отмечаем, что в рамках совета в целом сохраняется профессиональная и рабочая атмосфера. Это во многом объясняется особой ответственностью, возложенной на СБ в соответствии с уставом ООН, а также пониманием того, что от принимаемых здесь решений напрямую зависят перспективы урегулирования целого ряда региональных конфликтов. Исходим из того, что именно это чувство ответственности будет и далее служить сдерживающим фактором, позволяя Совету выполнять свои функции, в том числе с приходом в начале года пяти новых непостоянных членов.

– Новая администрация США отвергает почти все решения предшественников, ООН – не исключение. Курс по ряду тем, к примеру, в поддержку меньшинств, кардинально изменился. А заметен ли такой же разлад среди американцев и европейцев в ООН?

– Ситуация, при которой новая администрация США существенно корректирует подходы своих предшественников, не является чем-то беспрецедентным. Как правило, она отражает особенности внутриполитической динамики, а также принципиальные различия между демократическими и республиканскими администрациями. Подобные колебания мы наблюдали и ранее. Вместе с тем в этот раз размах этих изменений оказался особенно заметным, что неизбежно проявляется в трениях между Вашингтоном и европейскими столицами. Во многом это связано с тем, что страны ЕС на протяжении длительного времени выстраивали свою политику вокруг неолиберальной повестки, которая сегодня все чаще диссонирует с запросами собственных обществ и меняющейся международной реальностью.

Остается рассчитывать, что складывающаяся ситуация станет для европейцев поводом для более трезвой оценки происходящего и подтолкнет к более внимательному учету позиций тех, кто придерживается альтернативной точки зрения.

– Как можете охарактеризовать контакты миссии с коллегами из США? Василий Алексеевич Небензя рассказывал, что встречался лично с господином Уолтцем, а как в целом изменилась коммуникация с приходом нового постпреда? Стали ли американцы дружелюбнее, общительнее, чаще ли устраивают ужины и приемы?

– Контакты с американскими коллегами носят рабочий и регулярный характер. Мы поддерживаем профессиональный диалог как по линии Совета Безопасности, так и по другим вопросам текущей повестки. В этом плане отмечаем определённые позитивные сдвиги по сравнению с периодом работы предыдущей администрации, когда в их манере общения преобладал излишне назидательный и конфронтационный тон. Вместе с тем, к сожалению, сохраняется значительное число двусторонних раздражителей, которые продолжают негативно сказываться на нашем взаимодействии по линии ООН. До сих пор остается нерешенным целый ряд вопросов, связанных с выполнением Вашингтоном своих международно- правовых обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Призываем американских партнеров наконец преодолеть инерцию ранее допущенных ошибок и предпринять практические шаги для нормализации условий нашей совместной работы.

– Россия в декабре оплатила взнос в регулярный бюджет ООН. О сложностях в этой сфере широко известно, расскажите, пожалуйста, ожидаете ли, что ситуация со взносами Российской Федерации в международные организации (и в ООН, конечно) будет нормализоваться?

– Россия остается приверженной строгому исполнению своих финансовых обязательств и добросовестно выполняет их перед ООН и другими международными организациями. Влияние незаконных односторонних санкций Вашингтона и Брюсселя существенно осложняет нашу работу на этом направлении. Усугубляется ситуация так называемым эффектом перестраховки в банковском секторе, когда американские и европейские банки, по сути, игнорируют привилегии ООН. Практика показывает, что для подобных вопросов нередко требуются сложные и нестандартные решения.