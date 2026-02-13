Зампостпреда России в ООН оценила создание "Совета Мира"

ООН,13 фев – РИА Новости. Созданный по инициативе США "Совет мира" едва ли способен оказать существенное влияние на процесс реформирования Совета Безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.
"Несмотря на заметный резонанс вокруг американской инициативы, так называемый "Совет мира" едва ли способен оказать существенное влияние на процесс реформирования Совета Безопасности. Судя по официальным заявлениям, предлагаемая структура не задумывается как альтернатива или замена СБ ООН", – сказала она.
Нетаньяху подписал документ о вступлении в Совет мира по Газе
11 февраля, 19:59
Евстигнеева при этом отметила, что "сам факт" появления подобных инициатив можно рассматривать как "очередной симптом более широкого кризиса, с которым сталкивается ООН, - кризиса соответствия её механизмов современным глобальным реалиям".
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют: "амбиции куда шире: создать модель решения любых "невозможных" конфликтов".