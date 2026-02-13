Зампостпреда России в ООН оценила создание "Совета Мира"

ООН,13 фев – РИА Новости. Созданный по инициативе США "Совет мира" едва ли способен оказать существенное влияние на процесс реформирования Совета Безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости зампостпреда РФ при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.