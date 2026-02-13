Рейтинг@Mail.ru
В ереванском медцентре, принадлежащем Армянской церкви, проводят обыски - РИА Новости, 13.02.2026
11:33 13.02.2026 (обновлено: 12:06 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/obysk-2074115475.html
В ереванском медцентре, принадлежащем Армянской церкви, проводят обыски
В ереванском медцентре, принадлежащем Армянской церкви, проводят обыски - РИА Новости, 13.02.2026
В ереванском медцентре, принадлежащем Армянской церкви, проводят обыски
Силовики проводят обыск в ереванском медицинском центре "Измирлян", принадлежащем Армянской апостольской церкви, сообщил адвокат Рубен Меликян. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:33:00+03:00
2026-02-13T12:06:00+03:00
В ереванском медцентре, принадлежащем Армянской церкви, проводят обыски

В принадлежащем ААЦ медцентре "Измирлян" проходят обыски

ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Силовики проводят обыск в ереванском медицинском центре "Измирлян", принадлежащем Армянской апостольской церкви, сообщил адвокат Рубен Меликян.
"Сейчас, даже не дожидаясь разъяснений Следственного комитета, можно констатировать, что обыск, проводимый в медицинском центре "Измирлян", принадлежащем Святой Армянской апостольской церкви, является очередной репрессией николовского режима (премьера Никола Пашиняна – ред.) против нашей Матери-Церкви и не имеет ничего общего с верховенством права и законностью", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
Между тем другой адвокат Эрик Алексанян сообщил агентству Sputnik Армения, что обыски связаны с уголовным делом по статье "неуплата налогов в особо крупных размерах и отмывание денег".
Здание, где расположен медицинский центр "Измирлян", был в 2000 году приобретен Армянским всеобщим благотворительным союзом и в 2001 году передан духовному центру Армянской апостольской церкви - Первопрестольному Святому Эчмиадзину. В 2012 году был переименован в медцентр "Измирлян" в честь армянского мецената Тиграна Измирляна, внесшего большой вклад в переоснащение больницы.
Обыск в медцентре проводится после сделанного Пашиняном два дня назад заявления, что у властей "есть информация на стадии уточнения", что якобы "в том числе через формат Армянской апостольской церкви в Армению поступают теневые деньги с целью использования в политических целях". Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви (ААЦ) сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
