Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось - РИА Новости, 13.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 13.02.2026 (обновлено: 22:39 13.02.2026)
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до пяти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, белгород, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти человек

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 13 февраля 2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до пяти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, два мирных жителя погибли, трое получили ранения.
"Количество пострадавших... увеличилось до пяти человек", - написал Гладков в канале на платформе Max.

Отмечается, что двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
