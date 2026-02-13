https://ria.ru/20260213/obstrel-2074307739.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось - РИА Новости, 13.02.2026
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Число пострадавших после обстрела Белгорода увеличилось до пяти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.02.2026
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось
Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти человек