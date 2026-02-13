ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автобус в селе Малокаховка в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года рождения. Они госпитализированы в Каховскую ЦРБ", — сказал он.
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
12 февраля, 08:00
Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей лица и тела, добавил Сальдо.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
ВСУ ежедневно атакуют новые и приграничные российские регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18