ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 13.02.2026 (обновлено: 17:26 13.02.2026)
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые - РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые
Украинские боевики атаковали автобус в селе Малокаховка в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:25:00+03:00
2026-02-13T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
Новости
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, есть раненые

При обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области пострадали два человека

Маршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 202
Маршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 202
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Маршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 202
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Украинские боевики атаковали автобус в селе Малокаховка в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года рождения. Они госпитализированы в Каховскую ЦРБ", — сказал он.
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
12 февраля, 08:00
Пострадавшие получили осколочные ранения мягких тканей лица и тела, добавил Сальдо.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.

ВСУ ежедневно атакуют новые и приграничные российские регионы и бьют по гражданской инфраструктуре. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
