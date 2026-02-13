Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский.

"Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко ", — сказал он.

Российская делегация подняла этот вопрос на постсовете ОБСЕ , и представители Латвии сразу стали все опровергать, отметил Полянский

"Дескать, никаких нарушений нет, все якобы делается сбалансированно, права не ущемляются и никаких депортаций не происходит", — рассказал дипломат.

По его словам, Рига должна предпринять конкретные шаги, чтобы таких проблем не было.

"За последние годы в Латвии и Эстонии привыкли к тому, что серьезной критики со стороны международных организаций нет и все можно списывать на "российскую пропаганду", — подчеркнул постпред.

Москва ожидает беспристрастную оценку — признание того, что есть нарушения, которые необходимо исправить, добавил он.

Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.