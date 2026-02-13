Рейтинг@Mail.ru
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии - РИА Новости, 13.02.2026
05:06 13.02.2026 (обновлено: 09:31 13.02.2026)
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
в мире
латвия
россия
москва
дмитрий полянский
александр гапоненко
обсе
латвия
россия
москва
в мире, латвия, россия, москва, дмитрий полянский, александр гапоненко, обсе
В мире, Латвия, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, Александр Гапоненко, ОБСЕ
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

Полянский: Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 13 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский.
"Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко", — сказал он.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
12 февраля, 17:27
Российская делегация подняла этот вопрос на постсовете ОБСЕ, и представители Латвии сразу стали все опровергать, отметил Полянский.
"Дескать, никаких нарушений нет, все якобы делается сбалансированно, права не ущемляются и никаких депортаций не происходит", — рассказал дипломат.
По его словам, Рига должна предпринять конкретные шаги, чтобы таких проблем не было.
"За последние годы в Латвии и Эстонии привыкли к тому, что серьезной критики со стороны международных организаций нет и все можно списывать на "российскую пропаганду", — подчеркнул постпред.
Вертолет AH-64 Apache на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Латвии заявили о войне с Россией
18 января, 09:39
Москва ожидает беспристрастную оценку — признание того, что есть нарушения, которые необходимо исправить, добавил он.
Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.
Виктор Гущин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Латвии задержали вице-президента Русской общины
25 декабря 2025, 15:53
 
