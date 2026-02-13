https://ria.ru/20260213/obse-2074068578.html
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии - РИА Новости, 13.02.2026
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил в интервью РИА Новости постпред... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:06:00+03:00
2026-02-13T05:06:00+03:00
2026-02-13T09:31:00+03:00
в мире
латвия
россия
москва
дмитрий полянский
александр гапоненко
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg
https://ria.ru/20260212/obse-2073970634.html
https://ria.ru/20260118/latviya-2068582505.html
https://ria.ru/20251225/latviya-2064649802.html
латвия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b36fc040483ecb90a9daaa60f67894fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, москва, дмитрий полянский, александр гапоненко, обсе
В мире, Латвия, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, Александр Гапоненко, ОБСЕ
Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Полянский: Россия обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
ВЕНА, 13 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Москва обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств из-за нарушения прав русскоязычных жителей Латвии, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Дмитрий Полянский.
"Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко", — сказал он.
Российская делегация подняла этот вопрос на постсовете ОБСЕ
, и представители Латвии сразу стали все опровергать, отметил Полянский
.
"Дескать, никаких нарушений нет, все якобы делается сбалансированно, права не ущемляются и никаких депортаций не происходит", — рассказал дипломат.
По его словам, Рига должна предпринять конкретные шаги, чтобы таких проблем не было.
"За последние годы в Латвии и Эстонии привыкли к тому, что серьезной критики со стороны международных организаций нет и все можно списывать на "российскую пропаганду", — подчеркнул постпред.
Москва ожидает беспристрастную оценку — признание того, что есть нарушения, которые необходимо исправить, добавил он.
Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.
Кроме того, в сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоговорящие.