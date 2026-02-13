Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ

"Могу сказать, что со мной уже встретились несколько постоянных представителей, которые в иных условиях с нами диалог обычно не ведут - ни на двусторонней основе, ни в других форматах. И многие из них допускают, что эта площадка может быть удобной для обмена мнениями", - сказал он.