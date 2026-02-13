Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/obse-2074062700.html
Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ
Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ - РИА Новости, 13.02.2026
Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ
Ряд делегаций, ранее избегавших диалога с РФ, считают ОБСЕ удобной платформой для обмена мнениями, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T02:47:00+03:00
2026-02-13T02:47:00+03:00
россия
вена
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
владимир путин
александр лукашевич
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260212/obse-2073970634.html
россия
вена
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, нью-йорк (город), дмитрий полянский, владимир путин, александр лукашевич, обсе, оон
Россия, Вена, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Полянский заявил, что избегавшие Россию страны готовы общаться с ней в ОБСЕ

Полянский: ряд делегаций, избегавших диалога с РФ, допускают общение в ОБСЕ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Ряд делегаций, ранее избегавших диалога с РФ, считают ОБСЕ удобной платформой для обмена мнениями, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Могу сказать, что со мной уже встретились несколько постоянных представителей, которые в иных условиях с нами диалог обычно не ведут - ни на двусторонней основе, ни в других форматах. И многие из них допускают, что эта площадка может быть удобной для обмена мнениями", - сказал он.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
12 февраля, 17:27
 
РоссияВенаНью-Йорк (город)Дмитрий ПолянскийВладимир ПутинАлександр ЛукашевичОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала