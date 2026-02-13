Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 13.02.2026 (обновлено: 13:38 13.02.2026)
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области - РИА Новости, 13.02.2026
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области
Киевский режим пытается убедить население в успехах украинских боевиков на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 13.02.2026
Украина пытается создать иллюзию успехов в Сумской области

РИА Новости: Киев пытается создать иллюзию успехов ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Киевский режим пытается убедить население в успехах украинских боевиков на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности", — рассказал собеседник агентства.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
9 февраля, 20:03
Украина также распространяет в соцсетях фейковые материалы, включая фальшивые кадры с установкой своих флагов, добавил он.
В этом регионе действует группировка войск "Север". За сутки ВСУ потеряли здесь более 210 военных, бронемашину, десять автомобилей, РСЗО "Град", два орудия полевой артиллерии, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
