https://ria.ru/20260213/noutbuk-2074066190.html
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году - РИА Новости, 13.02.2026
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году
Средняя стоимость ноутбука в России в прошлом году достигла 44 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по данным статистики. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T04:03:00+03:00
2026-02-13T04:03:00+03:00
2026-02-13T04:03:00+03:00
экономика
россия
республика адыгея
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974806135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_903b054b2c09a5e934c858da5f174afc.jpg
https://realty.ria.ru/20260211/elektrichestvo-2072612598.html
россия
республика адыгея
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974806135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75a29cbed10a575e1f195cc99f6d5a16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика адыгея, республика ингушетия
Экономика, Россия, Республика Адыгея, Республика Ингушетия
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году
РИА Новости: средняя цена на ноутбук в 2025 году составила 44 тысячи рублей