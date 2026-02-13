Рейтинг@Mail.ru
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году
04:03 13.02.2026
Подсчитана средняя цена ноутбука в России в 2025 году
Средняя стоимость ноутбука в России в прошлом году достигла 44 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по данным статистики. РИА Новости, 13.02.2026
экономика, россия, республика адыгея, республика ингушетия
Экономика, Россия, Республика Адыгея, Республика Ингушетия
© iStock.com / Dejan_DundjerskiДевушка смотрит видео в наушниках
Девушка смотрит видео в наушниках - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / Dejan_Dundjerski
Девушка смотрит видео в наушниках. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Средняя стоимость ноутбука в России в прошлом году достигла 44 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Дешевле всего его можно было купить в Адыгее - там в среднем он обходился в 22,1 тысячи рублей, а также в Чечне (29,3 тысячи) и Ингушетии (29,4 тысячи).
В то же время планшет в среднем обходился россиянам в 15,3 тысячи рублей. Самый бюджетный планшет можно приобрести в Севастополе - 9,3 тысячи рублей, Забайкальском крае и Тамбовской области - по 10,3 тысячи.
За моноблок в прошлом году в среднем пришлось бы отдать 54,3 тысячи рублей. Меньше всего средств на покупку понадобится жителям Чечни (26,7 тысячи рублей), Адыгеи (32,3 тысячи) и Ростовской области (40,4 тысячи).
