Российский посол сообщил о военных приготовлениях в Норвегии - РИА Новости, 13.02.2026
10:26 13.02.2026 (обновлено: 11:45 13.02.2026)
Российский посол сообщил о военных приготовлениях в Норвегии
Российский посол сообщил о военных приготовлениях в Норвегии
россия, норвегия, осло, николай корчунов, владимир путин, нато, в мире
Россия, Норвегия, Осло, Николай Корчунов, Владимир Путин, НАТО, В мире
© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие
Норвежские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями под откровенно надуманным предлогом "российской угрозы", заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Под откровенно надуманным предлогом "российской угрозы" норвежские власти занимаются судорожными военными приготовлениями от создания условий для увеличения присутствия НАТО в Арктике, огромных вложений в закупку вооружений, в том числе ударных наступательных потенциалов, до заблаговременного минирования собственных мостов, строительства бомбоубежищ и непрерывного стрессирования своего населения надвигающимся "кризисом или войной", - сказал глава диппредставительства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров высказался о продвижении нарративов о российской угрозе Гренландии
11 февраля, 07:42
Корчунов добавил, что это дает эффект: жители страны напуганы, запасаются питьевой водой и сухпайками, следуя методичкам властей по кризисной готовности. Службы психологической помощи при этом фиксируют кратный рост звонков с жалобами на страх войны и хаоса, рассказал посол.
По словам главы диппредставительства, в последнее время военно-политическое руководство Норвегии публично раскручивает нарратив об угрозах трансатлантической безопасности, якобы исходящих от военных потенциалов России на Кольском полуострове, особенно подлодок Северного флота.
"Очевидно стремление Осло продемонстрировать собственную значимость и даже незаменимость для Вашингтона и Лондона. При этом здесь явно упускают из виду, что нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности НАТО в отношении российских сил стратегического сдерживания расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность", - сказал Корчунов.
Посол подчеркнул, что Норвегия, поощряя эскалацию напряженности, создает серьезные риски, в том числе для своих северных регионов, которые, как отметил Корчунов, планомерно превращаются в плацдарм альянса для операций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лондон может снова запугивать население российской угрозой, заявил Келин
9 февраля, 10:58
 
