NIS снова запросила у США разрешение работать под санкциями - РИА Новости, 13.02.2026
15:17 13.02.2026
NIS снова запросила у США разрешение работать под санкциями
экономика, сша, нефтяная индустрия сербии, в мире, сербия
Экономика, США, Нефтяная индустрия Сербии, В мире, Сербия
NIS снова запросила у США разрешение работать под санкциями

Российско-сербская NIS попросила США продлить лицензию на работу под санкциями

Офис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала в минфин США очередной запрос на получение новой лицензии на оперативную деятельность на фоне санкций, сообщила пресс-служба компании.
"Компания NIS подала 12 февраля минфину США новый запрос на выдачу особой лицензии, которой обеспечивается беспрепятственная оперативная деятельность компании после 20-го февраля, когда истекает срок предыдущей лицензии", - говорится в сообщении.

Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за введения санкций США и нового запуска завода в работу, поступила на АЗС страны в конце января.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Вулин назвал сроки продажи доли России в NIS плохим знаком
28 января, 08:14
 
ЭкономикаСШАНефтяная индустрия СербииВ миреСербия
 
 
