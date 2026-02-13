NIS снова запросила у США разрешение работать под санкциями

БЕЛГРАД, 13 фев - РИА Новости. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подала в минфин США очередной запрос на получение новой лицензии на оперативную деятельность на фоне санкций, сообщила пресс-служба компании.
"Компания NIS подала 12 февраля минфину США новый запрос на выдачу особой лицензии, которой обеспечивается беспрепятственная оперативная деятельность компании после 20-го февраля, когда истекает срок предыдущей лицензии", - говорится в сообщении.
Первая партия дизельного топлива, произведенная на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" после остановки из-за введения санкций США и нового запуска завода в работу, поступила на АЗС страны в конце января.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ранее продлило до 20 февраля лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.
