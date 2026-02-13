Рейтинг@Mail.ru
12:49 13.02.2026 (обновлено: 13:05 13.02.2026)
В Николаеве прогремел второй взрыв
Повторный взрыв прогремел в пятницу в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в пятницу в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"Повторный звук взрыва был слышен в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Немного позже телеканал сообщил о третьем за день взрыве на территории города.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаНиколаев (Украина)Николаевская область
 
 
