В Николаеве прогремел второй взрыв
Повторный взрыв прогремел в пятницу в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:49:00+03:00
2026-02-13T13:05:00+03:00
