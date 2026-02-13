В Николаеве прогремел второй взрыв

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в пятницу в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал " Повторный взрыв прогремел в пятницу в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал " Общественное ".

Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Повторный звук взрыва был слышен в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Немного позже телеканал сообщил о третьем за день взрыве на территории города.