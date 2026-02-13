Рейтинг@Mail.ru
ЕС сократил импорт российской нефти в 2025 году до рекордного минимума
13:25 13.02.2026
ЕС сократил импорт российской нефти в 2025 году до рекордного минимума
экономика, россия, словакия, венгрия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Словакия, Венгрия, Евросоюз, Евростат
Логотип Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза по итогам прошлого года на треть сократили импорт нефти из России, обновив исторический минимум по поставкам в денежном выражении, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, общие объемы поставок российской нефти в ЕС за 2025 год составили 4,04 миллиарда евро - на 36,3% меньше, чем год назад. Это стало минимумом с 1999 года, более ранние данные не представлены.
В 2025 году российскую нефть покупали Словакия (2,01 миллиарда евро), Венгрия (1,73 миллиарда) и Чехия (288,3 миллиона).
За последний месяц прошлого года ЕС импортировал из России нефти на 213,7 миллиона евро, что в 1,7 раза больше, чем в ноябре, и в 2,7 раза меньше, чем в декабре 2024 года.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
28 января, 06:03
 
ЭкономикаРоссияСловакияВенгрияЕвросоюзЕвростат
 
 
Обсуждения
