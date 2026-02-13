Западные СМИ снова хоронят поставки российской нефти в Индию. Более того, они приводят все больше доказательств, что Дели отказывается от нашей нефти из-за торговой сделки с США.

Началось все с недавнего указа американского президента Дональда Трампа , в котором говорится, что Индия якобы обязалась прекратить импорт нефти из России , да еще и пообещала закупить американскую нефть на целых 500 миллиардов долларов. Про отмену 25%-ных пошлин для Индии говорится совсем в другом документе (при этом тарифы для Дели все равно сохраняются на уровне 18%).

Потом западная пресса обнаружила, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не принимают заявки на российскую нефть с поставками на март и апрель, а покупают у других поставщиков.

Теперь западные СМИ нашли, чем же индийские НПЗ заменят российскую нефть. Они раскопали сделку двух индийских госкомпаний — Indian Oil и Hindustan Petroleum — с Венесуэлой на покупку двух миллионов баррелей нефти марки Merey с поставками с апреля.

Однако Запад может легко может ошибаться в своих выводах, выдавая желаемое за реальность. Во-первых, вся эта информация неофициальная и подается со ссылкой на источники. Что касается указа Трампа, то это лишь американский документ. Сама же Индия хранит молчание и не участвует в этих разборках. Никаких двусторонних подписаний не было, во всяком случае пока.

Во-вторых, западная пресса уже не первый раз попадает впросак с историей отказа Индии от российской нефти. Ровно об этом же их заголовки пестрели и в начале, и летом прошлого года. Более того, об отказе Индии от российской нефти западные СМИ писали даже в 2024 году. Однако все это были холостые выстрелы, не более того. Когда так часто выдают желаемое за реальность, веры в написанное все меньше.

К тому же доказательства, которые приводят западные СМИ, довольно слабые. То, что индийские НПЗ не принимают заявки на поставки российской нефти на весну, если это вообще правда, вовсе не означает полного отказа от нашей нефти.

Другая ветка вероятности заключается в том, что Дели уводит покупку российской нефти в тень, предпочитая покупать ее не напрямую, а через посредников — трейдеров. И дело здесь не в желании отказаться от российской нефти. Наоборот, Дели это делать крайне невыгодно, потому что на скидочной российской нефти индийцы зарабатывают сверхприбыли. Они не просто потребляют нефть внутри страны, их главный бизнес — это перепродажа нефтепродуктов из сырой нефти. Однако облегчения тарифных ограничений со стороны США Дели тоже хотелось бы получить. Индия явно не желает спугнуть заключение торговой сделки со Штатами — и в этом кроется одна из главных причин индийского молчания.

Что касается венесуэльской нефти, то она объективно не способна заместить российскую нефть на индийском рынке, да и вся эта история выглядит не особо выгодной для обеих сторон.

Во-первых, Россия поставляет в Индию, как правило, полтора миллиона баррелей в сутки, тогда как Венесуэла добывает около миллиона баррелей в сутки, а на экспорт отправляет лишь 500 тысяч. Во-вторых, Венесуэла и Индия находятся очень далеко друг от друга. Это удлиняет и удорожает логистику, что невыгодно ни продавцу, ни покупателю. Вообще непонятно, зачем венесуэльской нефти уходить в Индию, когда совсем близко есть крупный покупатель — США. Американские НПЗ изначально заточены именно под тяжелый сорт нефти, которую производит Каракас

Саудовская Аравия и При этом у Индии рядом есть крупные ближневосточные поставщики нефти. Именно они до прихода России в 2022 году загружали индийские НПЗ сырой нефтью. Это Ирак ОАЭ . За последние годы российская нефть благодаря своей скидке сместила ближневосточных конкурентов с первых позиций и сама стала номер один по объемам поставок. Но даже если допустить, что Дели захочет отказаться от нашей нефти, то экономическая логика подсказывает обращение не к венесуэльским, а возвращение к ближневосточным поставщикам. Та же ситуация имеет место и с закупкой Индией американской нефти. Мало того что транспортное плечо огромное, так еще и США производят легкий сорт нефти, в то время индийские НПЗ работают с тяжелым сортом, как у России и Венесуэлы. Экономического смысла в этом немного.

В результате контракт с Венесуэлой, если он есть, тоже выглядит скорее как разовый реверанс в сторону Трампа, который обещал Каракасу в случае сотрудничества сделать его нефть востребованной на мировом рынке.

Таким образом, уже не первый год слухи об отказе Индии от российской нефти остаются только слухами. А значит, выгода от закупки российской сырой нефти, которая потом в виде топлива экспортируется Индией в третьи страны, выше, чем убытки от высоких американских пошлин.

Более того, последствия такого отказа будут слишком негативными как для самой Индии, так и для Штатов — и в целом для многих других стран. Потому что отказ Дели от нашей нефти будет означать уход с рынка до полутора миллионов баррелей в сутки. Такие объемы перенаправить можно только в Китай , но быстро подобное провернуть невозможно. Значит, России придется сокращать добычу и экспорт, что, в свою очередь, вызовет панику и резкий всплеск цен на мировом рынке. А это всегда ведет к падению спроса. Как следствие, Индия взамен сверхприбылей получит нефтяной кризис, так как желающих покупать дорогие нефтепродукты станет сильно меньше. Вашингтону такой сценарий тоже стоит поперек горла, поскольку из-за внешних высоких цен подорожает и бензин на американских заправках, что очень чувствительно для такой автомобильной страны, как США.