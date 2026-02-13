Рейтинг@Mail.ru
Какой компромат раскопал Запад против российской нефти - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.02.2026 (обновлено: 08:05 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/neft-2073960550.html
Какой компромат раскопал Запад против российской нефти
Какой компромат раскопал Запад против российской нефти - РИА Новости, 13.02.2026
Какой компромат раскопал Запад против российской нефти
Западные СМИ снова хоронят поставки российской нефти в Индию. Более того, они приводят все больше доказательств, что Дели отказывается от нашей нефти из-за... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:00:00+03:00
2026-02-13T08:05:00+03:00
индия
дели
сша
дональд трамп
аналитика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073863870_0:27:1536:891_1920x0_80_0_0_72bdf214a0d57b7f24769339e9ef6faa.jpg
https://ria.ru/20260211/indiya-2073640377.html
https://ria.ru/20260211/rossija-2073623151.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073251757.html
индия
дели
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Ольга Самофалова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg
Ольга Самофалова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073863870_110:0:1475:1024_1920x0_80_0_0_47573a1f7e262c87733408b3332537ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, дели, сша, дональд трамп, аналитика, в мире
Индия, Дели, США, Дональд Трамп, Аналитика, В мире

Какой компромат раскопал Запад против российской нефти

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Все материалы
Западные СМИ снова хоронят поставки российской нефти в Индию. Более того, они приводят все больше доказательств, что Дели отказывается от нашей нефти из-за торговой сделки с США.
Началось все с недавнего указа американского президента Дональда Трампа, в котором говорится, что Индия якобы обязалась прекратить импорт нефти из России, да еще и пообещала закупить американскую нефть на целых 500 миллиардов долларов. Про отмену 25%-ных пошлин для Индии говорится совсем в другом документе (при этом тарифы для Дели все равно сохраняются на уровне 18%).
Потом западная пресса обнаружила, что индийские нефтеперерабатывающие заводы не принимают заявки на российскую нефть с поставками на март и апрель, а покупают у других поставщиков.
Теперь западные СМИ нашли, чем же индийские НПЗ заменят российскую нефть. Они раскопали сделку двух индийских госкомпаний — Indian Oil и Hindustan Petroleum — с Венесуэлой на покупку двух миллионов баррелей нефти марки Merey с поставками с апреля.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
11 февраля, 13:25
Однако Запад может легко может ошибаться в своих выводах, выдавая желаемое за реальность. Во-первых, вся эта информация неофициальная и подается со ссылкой на источники. Что касается указа Трампа, то это лишь американский документ. Сама же Индия хранит молчание и не участвует в этих разборках. Никаких двусторонних подписаний не было, во всяком случае пока.
Во-вторых, западная пресса уже не первый раз попадает впросак с историей отказа Индии от российской нефти. Ровно об этом же их заголовки пестрели и в начале, и летом прошлого года. Более того, об отказе Индии от российской нефти западные СМИ писали даже в 2024 году. Однако все это были холостые выстрелы, не более того. Когда так часто выдают желаемое за реальность, веры в написанное все меньше.
К тому же доказательства, которые приводят западные СМИ, довольно слабые. То, что индийские НПЗ не принимают заявки на поставки российской нефти на весну, если это вообще правда, вовсе не означает полного отказа от нашей нефти.
Другая ветка вероятности заключается в том, что Дели уводит покупку российской нефти в тень, предпочитая покупать ее не напрямую, а через посредников — трейдеров. И дело здесь не в желании отказаться от российской нефти. Наоборот, Дели это делать крайне невыгодно, потому что на скидочной российской нефти индийцы зарабатывают сверхприбыли. Они не просто потребляют нефть внутри страны, их главный бизнес — это перепродажа нефтепродуктов из сырой нефти. Однако облегчения тарифных ограничений со стороны США Дели тоже хотелось бы получить. Индия явно не желает спугнуть заключение торговой сделки со Штатами — и в этом кроется одна из главных причин индийского молчания.
Что касается венесуэльской нефти, то она объективно не способна заместить российскую нефть на индийском рынке, да и вся эта история выглядит не особо выгодной для обеих сторон.
Во-первых, Россия поставляет в Индию, как правило, полтора миллиона баррелей в сутки, тогда как Венесуэла добывает около миллиона баррелей в сутки, а на экспорт отправляет лишь 500 тысяч. Во-вторых, Венесуэла и Индия находятся очень далеко друг от друга. Это удлиняет и удорожает логистику, что невыгодно ни продавцу, ни покупателю. Вообще непонятно, зачем венесуэльской нефти уходить в Индию, когда совсем близко есть крупный покупатель — США. Американские НПЗ изначально заточены именно под тяжелый сорт нефти, которую производит Каракас.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы
11 февраля, 12:31
При этом у Индии рядом есть крупные ближневосточные поставщики нефти. Именно они до прихода России в 2022 году загружали индийские НПЗ сырой нефтью. Это Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. За последние годы российская нефть благодаря своей скидке сместила ближневосточных конкурентов с первых позиций и сама стала номер один по объемам поставок. Но даже если допустить, что Дели захочет отказаться от нашей нефти, то экономическая логика подсказывает обращение не к венесуэльским, а возвращение к ближневосточным поставщикам. Та же ситуация имеет место и с закупкой Индией американской нефти. Мало того что транспортное плечо огромное, так еще и США производят легкий сорт нефти, в то время индийские НПЗ работают с тяжелым сортом, как у России и Венесуэлы. Экономического смысла в этом немного.
В результате контракт с Венесуэлой, если он есть, тоже выглядит скорее как разовый реверанс в сторону Трампа, который обещал Каракасу в случае сотрудничества сделать его нефть востребованной на мировом рынке.
Таким образом, уже не первый год слухи об отказе Индии от российской нефти остаются только слухами. А значит, выгода от закупки российской сырой нефти, которая потом в виде топлива экспортируется Индией в третьи страны, выше, чем убытки от высоких американских пошлин.
Более того, последствия такого отказа будут слишком негативными как для самой Индии, так и для Штатов — и в целом для многих других стран. Потому что отказ Дели от нашей нефти будет означать уход с рынка до полутора миллионов баррелей в сутки. Такие объемы перенаправить можно только в Китай, но быстро подобное провернуть невозможно. Значит, России придется сокращать добычу и экспорт, что, в свою очередь, вызовет панику и резкий всплеск цен на мировом рынке. А это всегда ведет к падению спроса. Как следствие, Индия взамен сверхприбылей получит нефтяной кризис, так как желающих покупать дорогие нефтепродукты станет сильно меньше. Вашингтону такой сценарий тоже стоит поперек горла, поскольку из-за внешних высоких цен подорожает и бензин на американских заправках, что очень чувствительно для такой автомобильной страны, как США.
В конце концов, российская нефть использовалась Вашингтоном лишь как предлог, чтобы продавить лучшие для себя условия по торговой сделке с Индией. Убирать с рынка нашу нефть — не в его интересах. Но теперь придется все обыграть так, чтобы репутация Трампа не пострадала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия создает еще одно оружие мягкой силы
10 февраля, 08:00
 
ИндияДелиСШАДональд ТрампАналитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала