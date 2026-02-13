https://ria.ru/20260213/nedelya-2074221954.html
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве
Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада, высота снежного покрова увеличится на два-пять сантиметров в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.02.2026
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве
