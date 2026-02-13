Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/nedelya-2074221954.html
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве - РИА Новости, 13.02.2026
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве
Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада, высота снежного покрова увеличится на два-пять сантиметров в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:48:00+03:00
2026-02-13T16:48:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8c8f5884966c548829e236283d8376f5.jpg
https://ria.ru/20260209/pogoda-2073242528.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_a926dd19db3e1fae3bd41fc1b7a503cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве

РИА Новости: Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада, высота снежного покрова увеличится на два-пять сантиметров в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что резкое похолодание придет в Москву в воскресенье вечером после первой оттепели.
«
"Снега немножко прибавит в понедельник, когда подойдет с юга южный циклон и заденет нас в своей зоной осадков. Там можно ждать два-пять сантиметров прибавки снега. Это процесс быстрый, это не многодневные осадки, потом опять будет нырок вниз по температуре, а где-то к числу 20-му еще одна зона осадков подойдет", - рассказал Шувалов.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Масленицу
9 февраля, 16:30
 
ОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала