Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/nedelya-2074070466.html
Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю
Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю - РИА Новости, 13.02.2026
Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю
Две трети опрошенных россиян (64%) готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы, еще 14% готовы к такому графику, если... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:07:00+03:00
2026-02-13T06:07:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
https://ria.ru/20260211/rybaki-2073550992.html
https://ria.ru/20260207/zarplata-2072851661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю

РИА Новости: россияне готовы работать короткую неделю при сохранении зарплаты

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Две трети опрошенных россиян (64%) готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы, еще 14% готовы к такому графику, если количество рабочих часов не будет увеличено, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Две трети опрошенных (64%) называют главным фактором сохранение текущей заработной платы. Еще 14% респондентов готовы работать четыре дня в неделю, только если количество рабочих часов не будет увеличено", - говорится в исследовании.
Рыбацкие суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Раскрыто, какие зарплаты в России готовы платить рыбакам
11 февраля, 03:06
Уточняется, что 12% респондентов готовы ради трех выходных трудиться дольше. Например, четыре дня по десять часов. При этом 6% участников опроса рассмотрели бы вариант короткой недели даже с некоторым сокращением зарплаты. Только 2% опрошенных оказались не готовы к такому переходу в принципе.
В результате опроса выяснилось, что почти каждый четвертый (23%) уже работал в таком формате. Чаще всего с занятостью по четыре дня в неделю сталкивались представители гостинично-ресторанной отрасли (42%), домашний обслуживающий персонал (40%), работники спортивных клубов и салонов красоты (39%).
Исследование hh.ru проводилось с 16 по 18 января, в опросе приняли участие 5,6 тысячи россиян. Погрешность не указана.
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
7 февраля, 08:49
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала