Россияне назвали условия перехода на короткую рабочую неделю

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Две трети опрошенных россиян (64%) готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы, еще 14% готовы к такому графику, если количество рабочих часов не будет увеличено, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Две трети опрошенных (64%) называют главным фактором сохранение текущей заработной платы. Еще 14% респондентов готовы работать четыре дня в неделю, только если количество рабочих часов не будет увеличено", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 12% респондентов готовы ради трех выходных трудиться дольше. Например, четыре дня по десять часов. При этом 6% участников опроса рассмотрели бы вариант короткой недели даже с некоторым сокращением зарплаты. Только 2% опрошенных оказались не готовы к такому переходу в принципе.

В результате опроса выяснилось, что почти каждый четвертый (23%) уже работал в таком формате. Чаще всего с занятостью по четыре дня в неделю сталкивались представители гостинично-ресторанной отрасли (42%), домашний обслуживающий персонал (40%), работники спортивных клубов и салонов красоты (39%).