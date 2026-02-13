Рейтинг@Mail.ru
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным - РИА Новости, 13.02.2026
20:12 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/nechaev-2074288366.html
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным - РИА Новости, 13.02.2026
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
в мире
россия
германия
сергей нечаев (дипломат)
россия
германия
в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат)
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным

Посол Нечаев: Германия призывает своих граждан готовиться к войне с Россией

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 фев – РИА Новости. Власти Германии призывают своих граждан готовиться к войне с Россией, видя, что украинские подопечные близки к поражению, это безумная затея, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Видя, что украинские подопечные близки к неминуемому поражению, (Берлин – ред.) призывает своих граждан готовиться к войне с Россией. Безумная затея, к которой у немцев, по идее, должен быть стойкий иммунитет, основанный на горьком историческом опыте. Некоторые германские политики, судя по их воинственным заявлениям, этот иммунитет, похоже, утратили, что не может не вызывать обеспокоенности", - сказал глава дипмиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Германии заговорили о войне с Россией после требования Зеленского
