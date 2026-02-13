https://ria.ru/20260213/nechaev-2074288366.html
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
Власти Германии призывают своих граждан готовиться к войне с Россией, видя, что украинские подопечные близки к поражению, это безумная затея, заявил РИА Новости РИА Новости, 13.02.2026
Нечаев назвал призыв Германии готовиться к войне с Россией безумным
Посол Нечаев: Германия призывает своих граждан готовиться к войне с Россией