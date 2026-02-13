Рейтинг@Mail.ru
НАТО планирует реформировать систему ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
21:22 13.02.2026
НАТО планирует реформировать систему ПВО, пишут СМИ
НАТО планирует реформировать систему противовоздушной обороны к июльскому саммиту, перейдя от миссии воздушного патрулирования в мирное время к постоянной... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
польша
россия
украина
марк рютте
нато
в мире, польша, россия, украина, марк рютте, нато
В мире, Польша, Россия, Украина, Марк Рютте, НАТО
Bloomberg: НАТО готовит реформу ПВО с учетом уроков конфликта на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. НАТО планирует реформировать систему противовоздушной обороны к июльскому саммиту, перейдя от миссии воздушного патрулирования в мирное время к постоянной модели защиты от ракетных и беспилотных угроз с учетом уроков конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
"НАТО готовит масштабную реформу своей противовоздушной обороны к июльскому саммиту, внедряя уроки войны на Украине… Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов", - пишет издание.
План реформы включает придание миссии "Восточный страж", запущенной осенью после ряда инцидентов в Польше и Западной Европе, постоянного характера, укрепление возможностей по сдерживанию дронов и гиперзвуковых угроз, а также использование как наземных средств, включая перехватчики, так и воздушных ресурсов альянса, передает слова высокопоставленного чиновника НАТО газета.
Генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry) для усиления обороны восточного фланга военного блока в свете инцидента с БПЛА в Польше.
В России не раз обращали внимание, что никаких доказательств якобы причастности РФ к инцидентам с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии ни одна страна не привела. МИД РФ заявлял, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
