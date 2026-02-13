https://ria.ru/20260213/nato-2074269887.html
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО - РИА Новости, 13.02.2026
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал восстановить и оживить трансатлантическое партнерство, заявив, что даже США не смогут быть сильными в одиночку. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:45:00+03:00
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО
Мерц призвал восстановить и оживить трансатлантическое партнерство