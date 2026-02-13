Рейтинг@Mail.ru
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО - РИА Новости, 13.02.2026
18:45 13.02.2026
Мерц призвал оживить партнерство по НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал восстановить и оживить трансатлантическое партнерство, заявив, что даже США не смогут быть сильными в одиночку. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:45:00+03:00
2026-02-13T18:45:00+03:00
в мире
сша
германия
европа
фридрих мерц
нато
мюнхенская конференция по безопасности
в мире, сша, германия, европа, фридрих мерц, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Германия, Европа, Фридрих Мерц, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 13 фев – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал восстановить и оживить трансатлантическое партнерство, заявив, что даже США не смогут быть сильными в одиночку.
По словам Мерца, на протяжении трех поколений доверие между союзниками, партнерами и друзьями позволяло НАТО быть сильнейшим альянсом за все время.
«
"В эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы идти в одиночку. Дорогие друзья, членство в НАТО – это конкурентное преимущество не только Европы, но и США. Так давайте восстановим и трансатлантическое доверие вместе", - сказал канцлер на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
Трамп расколол Запад на пять частей
