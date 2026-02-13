Рейтинг@Mail.ru
НАТО заказала у Rheinmetall танковые снаряды - РИА Новости, 13.02.2026
15:50 13.02.2026
НАТО заказала у Rheinmetall танковые снаряды
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что НАТО сделала у него заказ на поставку 120-миллиметровых танковых снарядов на сумму около 200 миллионов евро. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
европа
россия
германия
нато
в мире, европа, россия, германия, нато
В мире, Европа, Россия, Германия, НАТО
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что НАТО сделала у него заказ на поставку 120-миллиметровых танковых снарядов на сумму около 200 миллионов евро.
"Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) заказало первую партию боеприпасов стоимостью около 200 миллионов евро по рамочному соглашению по 120-миллиметровым (танковым - ред.) снарядам, заключенному в 2025 году", - говорится в пресс-релизе Rheinmetall.
Оборонный концерн уточнил, что соглашение позволяет государствам-членам блока упростить процедуру закупки боеприпасов, делая заказы напрямую, через NSPA. Конечные заказчики - "различные страны" альянса, добавил Rheinmetall.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов
12 февраля, 17:22
12 февраля, 17:22
 
