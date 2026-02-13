НАТО заказала у Rheinmetall танковые снаряды

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что НАТО сделала у него заказ на поставку 120-миллиметровых танковых снарядов на сумму около 200 миллионов евро.
"Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) заказало первую партию боеприпасов стоимостью около 200 миллионов евро по рамочному соглашению по 120-миллиметровым (танковым - ред.) снарядам, заключенному в 2025 году", - говорится в пресс-релизе Rheinmetall.
Оборонный концерн уточнил, что соглашение позволяет государствам-членам блока упростить процедуру закупки боеприпасов, делая заказы напрямую, через NSPA. Конечные заказчики - "различные страны" альянса, добавил Rheinmetall.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.