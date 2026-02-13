Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
07:55 13.02.2026
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
Усиление присутствия НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке в этом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании, комментируя... РИА Новости, 13.02.2026
дания, россия, арктика, нато
Дания, Россия, Арктика, НАТО
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике

Посольство РФ: усиление НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке

Польские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Усиление присутствия НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке в этом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании, комментируя операцию альянса "Арктический часовой".
Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
"Усиление военного присутствия НАТО в высоких широтах под лозунгами противодействия России и Китаю может стать поворотным моментом в развитии обстановки в этой части мира", - сообщили в дипмиссии.
Здание Министерства иностранных дел РФ на в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В МИД заявили о разрушении мирных инструментов сотрудничества в Арктике
ДанияРоссияАрктикаНАТО
 
 
