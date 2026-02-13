https://ria.ru/20260213/nato-2074075448.html
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике - РИА Новости, 13.02.2026
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
Усиление присутствия НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке в этом регионе, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании, комментируя... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T07:55:00+03:00
2026-02-13T07:55:00+03:00
2026-02-13T07:55:00+03:00
дания
россия
арктика
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4f29c0d6dccfb451180fa02ae21ff76c.jpg
https://ria.ru/20260213/arktika-2074054995.html
дания
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b0f7d7fee5d8aa3e7ffaee992dd1797f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, россия, арктика, нато
Дания, Россия, Арктика, НАТО
В посольстве в Дании прокомментировали начало операции НАТО в Арктике
Посольство РФ: усиление НАТО в Арктике может кардинально сказаться на обстановке