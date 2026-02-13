Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал тему захвата Сувалкского коридора любимой страшилкой НАТО - РИА Новости, 13.02.2026
02:21 13.02.2026
Эксперт назвал тему захвата Сувалкского коридора любимой страшилкой НАТО
Эксперт назвал тему захвата Сувалкского коридора любимой страшилкой НАТО
2026-02-13T02:21:00+03:00
2026-02-13T02:21:00+03:00
россия
литва
калининградская область
алексей леонков
марк рютте
нато
россия
литва
калининградская область
россия, литва, калининградская область, алексей леонков, марк рютте, нато
Россия, Литва, Калининградская область, Алексей Леонков, Марк Рютте, НАТО
Эксперт назвал тему захвата Сувалкского коридора любимой страшилкой НАТО

Леонков: тема захвата Сувалкского коридора является любимой страшилкой НАТО

© AP Photo / Pavel GolovkinСолдаты НАТО во время учений
Солдаты НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Солдаты НАТО во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Захват Россией Сувалкского коридора является любимой страшилкой НАТО для укрепления восточного фланга альянса, проведения учений, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран стран-членов 12 февраля заявил, что ответ Альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Генсек НАТО признался, что плохо следит за заявлениями Москвы
12 февраля, 21:05
"Рютте угрожает тем, кто позарится на Сувалкский коридор. Якобы поэтому НАТО укрепляет свой восточный фланг. Сувалковский коридор - это их любимая страшилка с 2014 года о том, что Россия захватит его. Но Россия на самом деле не думает это делать. Об этом говорит наш президент, говорит министр иностранных дел, но нас не слышат", - сказал Леонков.
Более того, отметил он, НАТО постоянно проводит учения в этой районе, провоцируют речами о том, что их войска блокируют Калининградскую область с суши и с моря.
"Но когда мы говорим о том, что у России нет планов захвата Сувалкского коридора, мы всегда делаем оговорку, что если с той стороны (НАТО - ред.) к нам полезут, тогда мы не просто подумаем, а ответим по полной", - подчеркнул Леонков.
Агентство IAR 16 января сообщило, что Польша и Литва обсуждают строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре, через который Литва соединяется с основной территорией Евросоюза. Эта территория на границе Литвы и Польши расположена между Белоруссией и Калининградской областью Россию.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
12 февраля, 19:24
 
РоссияЛитваКалининградская областьАлексей ЛеонковМарк РюттеНАТО
 
 
