Рейтинг@Mail.ru
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 13.02.2026 (обновлено: 15:29 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/nasa-2074192014.html
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым - РИА Новости, 13.02.2026
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым
Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что идет подготовка к его встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, которая состоится при первой возможности. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:18:00+03:00
2026-02-13T15:29:00+03:00
наса
джаред айзекман
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008389288_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_e22956f3de61b5d114de22ce8b1f9302.jpg
https://ria.ru/20260213/ekipazh-2074166950.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008389288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40ab036a8371f15320e456f58d6d7497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наса, джаред айзекман, роскосмос
НАСА, Джаред Айзекман, Роскосмос
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым

Глава НАСА Айзекман рассказал о подготовке к встрече с Бакановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что идет подготовка к его встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, которая состоится при первой возможности.
"Я знаю, что мы готовимся к переговорам с моим коллегой (Бакановым - ред.), которые состоятся при первой возможности", - сказал Айзекман журналистам на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым в рамках миссии Crew-12.
Старт космического корабля Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым на борту с мыса Канаверал во Флориде, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
Вчера, 14:02
 
НАСАДжаред АйзекманРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала