Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым
Глава НАСА рассказал о подготовке к встрече с Бакановым
Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что идет подготовка к его встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, которая состоится при первой возможности. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:29:00+03:00
