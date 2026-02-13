Рейтинг@Mail.ru
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
15:15 13.02.2026
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
2026
наса, джаред айзекман
НАСА, Джаред Айзекман
© NASA / Bill IngallsГлава НАСА Джаред Айзекман
Глава НАСА Джаред Айзекман
МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида), 13 фев — РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман сообщил, что намерен присутствовать на следующем запуске пилотируемого корабля "Союз".
"Сейчас я определенно планирую посетить следующий запуск пилотируемого корабля "Союз". У меня есть хороший друг, который отправится в эту миссию, так что трудно представить, что я мог бы ее пропустить", — сказал Айзекман на пресс-конференции, посвященной запуску миссии Crew-12 с российским космонавтом Андреем Федяевым.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
