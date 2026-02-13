https://ria.ru/20260213/nasa-2074190529.html
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз" - РИА Новости, 13.02.2026
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
Глава НАСА Джаред Айзекман сообщил, что намерен присутствовать на следующем запуске пилотируемого корабля "Союз". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:15:00+03:00
2026-02-13T15:15:00+03:00
2026-02-13T15:31:00+03:00
наса
джаред айзекман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074196933_0:0:2530:1424_1920x0_80_0_0_6dc4f62187dd15f24cc2b09d9e63f438.jpg
https://ria.ru/20260213/ekipazh-2074166950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074196933_0:0:2530:1898_1920x0_80_0_0_ba78e4f1d9b7c47078b50fd4a9e9de0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса, джаред айзекман
Глава НАСА заявил о планах посетить следующий запуск корабля "Союз"
Глава НАСА планирует присутствовать на следующем запуске корабля "Союз"