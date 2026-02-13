В Нижнем Новгороде шестеро детей пострадали при сходе наледи

КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Шестерым детям оказана помощь после схода наледи с административного здания в Нижнем Новгороде, четверо из них уже отпущены домой, сообщает минздрав Нижегородской области.
"По актуализированной информации, в результате происшествия на улице Рождественской помощь понадобилась шести детям. Пациенты были доставлены в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. В настоящее время четверо детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое детей дообследуются", - говорится в сообщении.
По информации администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода, сход наледи произошел с крыши административного здания на улице Рождественской, в котором находятся помещения нескольких собственников. По имеющейся информации, дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании.
