В Нижнем Новгороде шестеро детей пострадали при сходе наледи

«

"По актуализированной информации, в результате происшествия на улице Рождественской помощь понадобилась шести детям. Пациенты были доставлены в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. В настоящее время четверо детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое детей дообследуются", - говорится в сообщении.