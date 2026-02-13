Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде шестеро детей пострадали при сходе наледи - РИА Новости, 13.02.2026
16:04 13.02.2026
В Нижнем Новгороде шестеро детей пострадали при сходе наледи
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Шестерым детям оказана помощь после схода наледи с административного здания в Нижнем Новгороде, четверо из них уже отпущены домой, сообщает минздрав Нижегородской области.
"По актуализированной информации, в результате происшествия на улице Рождественской помощь понадобилась шести детям. Пациенты были доставлены в одно из медицинских учреждений Нижнего Новгорода. В настоящее время четверо детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое детей дообследуются", - говорится в сообщении.

По информации администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода, сход наледи произошел с крыши административного здания на улице Рождественской, в котором находятся помещения нескольких собственников. По имеющейся информации, дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в этом здании.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Нижнем Новгороде на ребенка упала наледь с крыши
2 февраля, 19:40
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
