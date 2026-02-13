В России заочно осудили финского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Финляндской Республики. Сулкакоски Консты признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Сулкакоски заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.