В России заочно осудили финского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наемник из Финляндии Консты Сулкакоски, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ на платформе Мах.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что наемник заочно предстанет перед судов в ДНР.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Финляндской Республики. Сулкакоски Консты признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Сулкакоски заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По версии суда и следствия, Сулкакоски в 2023 году прибыл на Украину и добровольно вступил в качестве наемника в состав сил территориальной обороны ВСУ. Он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, снабжался продуктами питания. Затем до августа 2024 года Сулкакоски участвовал за материальное вознаграждение в боевых действиях против российских военнослужащих.
Подчеркивается, что Сулкакоски объявлен в международный розыск.