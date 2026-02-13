Банк России рассказал, где использует искусственный интеллект

«

"Почему? Потому что обычно искусственный интеллект делает выводы на исторических данных, берет большие объемы данных, исторические данные. А если в экономике, как у нас сейчас происходят быстрые изменения, то любые модели с искусственным интеллектом и в целом любые модели могут выдавать рекомендации на таких рядах данных. Иначе говоря, следуя моделям этим, с применением искусственного интеллекта, мы можем оказаться в плену у прошлого", - пояснила Набиуллина.