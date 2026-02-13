Рейтинг@Mail.ru
13.02.2026

Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов
16:24 13.02.2026
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов
Ответные меры России на возможную конфискацию замороженных российских активов будут приниматься на уровне руководства страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ответные меры России на возможную конфискацию замороженных российских активов будут приниматься на уровне руководства страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается ответных мер в случае, если будет принято решение по незаконному изъятию золотовалютных резервов, то это решение принимается на уровне руководства страны", - сказала она.
"Сколько мы контролируем - эти данные мы не раскрываем. Я уже неоднократно об этом говорила", - добавила Набиуллина, отвечая на вопрос, сколько Россия контролирует европейских активов.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Арбитражный суд Москвы в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.
