https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074212694.html
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов - РИА Новости, 13.02.2026
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов
Ответные меры России на возможную конфискацию замороженных российских активов будут приниматься на уровне руководства страны, заявила глава Банка России Эльвира РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:24:00+03:00
2026-02-13T16:24:00+03:00
2026-02-13T16:24:00+03:00
экономика
россия
москва
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073644867.html
https://ria.ru/20260123/ushakov-2069745839.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Москва, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о возможных ответных мерах на конфискацию активов
Набиуллина: ответ на конфискацию активов РФ будет принимать руководство страны
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ответные меры России на возможную конфискацию замороженных российских активов будут приниматься на уровне руководства страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Что касается ответных мер в случае, если будет принято решение по незаконному изъятию золотовалютных резервов, то это решение принимается на уровне руководства страны", - сказала она.
"Сколько мы контролируем - эти данные мы не раскрываем. Я уже неоднократно об этом говорила", - добавила Набиуллина
, отвечая на вопрос, сколько Россия
контролирует европейских активов.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Арбитражный суд Москвы
в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ
к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.