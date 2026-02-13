Набиуллина объяснила, от чего зависят ставки по ипотеке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России сейчас выше, чем в 2017-2019 годах: тогда была ниже инфляция и не было столь активного льготного кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"От чего зависят эти ставки? Прежде всего от того, сколько стоят деньги, которые банк привлекает от граждан и от организаций. Сейчас это 13-15%. Если к этому добавить плату за кредитный риск, плату за процентный риск, расходы банка, то мы получаем эти 18-20%, которые предлагают банки по рыночной ипотеке. Получается, что очень многое зависит от ставок по депозитам, то есть, от ставок привлечения. А они напрямую зависят от инфляции и инфляционных ожиданий", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Ипотечные ставки в условиях высоких инфляционных ожиданий не смогут быстро снижаться, пояснила Набиуллина

"Напомню, период доступной рыночной ипотеки - это 2018-2019 год, когда ипотека была ниже 10%, но это было связано с тем, что с 2017 года мы держали очень низкую инфляцию, даже где-то ниже 4%", - отметила глава регулятора.

"Нельзя в одну реку войти дважды: тогда не было льготных масштабных программ по ипотеке. Я вынуждена постоянно повторять, что чем больше в нашей экономике льготного кредита, тем выше должны быть рыночные ставки по кредитам - иначе инфляция будет разгоняться", - добавила Набиуллина.