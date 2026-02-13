https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074202209.html
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала
Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала
