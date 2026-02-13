Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074202209.html
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала
Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:42:00+03:00
2026-02-13T15:42:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/95/1547989504_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_38c4fe41f922def233c1e40abaf5d028.jpg
https://ria.ru/20260213/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/95/1547989504_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_2b7469ee0a0c72c5e8782a1b41461e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию по итогам первого квартала

ЦБ оценит влияние повышения НДС на инфляцию не ранее, чем по итогам I квартала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более точные оценки о влиянии повышения НДС на инфляцию в России можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Точно не раньше, возможно даже позже... Честно говоря, полноценно какой-то вердикт по НДС скорее даже к середине года мы будем формулировать", - добавил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Ключевая ставка Банка России 13 февраля 2026
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
Вчера, 13:48
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала