Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее
15:30 13.02.2026 (обновлено: 15:40 13.02.2026)
Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее
Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в РИА Новости, 13.02.2026
2026
РИА Новости
Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Действительно, доступность ипотеки - важнейший фактор. Это очень важно. Но на наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится. И - что не менее важно - что, когда люди убедятся, что низкая инфляция - это всерьез и надолго", - сообщила Набиуллина.
ОбществоРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
