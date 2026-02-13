https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074196639.html
Набиуллина рассказала, при каком условии рыночная ипотека станет доступнее
Рыночная ипотека в России станет реально массово доступной при устойчивом снижении инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в РИА Новости, 13.02.2026
Набиуллина: рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции