Набиуллина рассказала, какие ЦБ рассматривал варианты по ключевой ставке
15:28 13.02.2026 (обновлено: 15:46 13.02.2026)
Набиуллина рассказала, какие ЦБ рассматривал варианты по ключевой ставке
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Набиуллина рассказала, какие ЦБ рассматривал варианты по ключевой ставке

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центробанк в пятницу рассматривал вариант сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 п.п. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и декабрь, в том числе, достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина.
"Но те, кто выступал за снижение ставки, опирались на достаточно широкий круг и опросных данных. Надо сказать, что данные мониторинга предприятий, которые носят более опережающий характер, достаточно хорошо коррелируют потом со статистическими данными. Поэтому есть основания вполне на них полагаться", - добавила она.
ЦБ надеется, что пик инфляционных ожиданий пройден
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
