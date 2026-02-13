https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074192104.html
Набиуллина рассказала о пике инфляционного давления в России
Пик инфляционного давления в России был в январе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пик инфляционного давления в России был в январе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Пик инфляционного давления, на наш взгляд, был в январе, а если говорить об устойчивой инфляции, то пик был, на наш взгляд, в декабре 2024 года", - сказала она.