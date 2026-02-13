https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074188015.html
Набиуллина назвала сберегательную активность населения высокой
Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:11:00+03:00
2026-02-13T15:11:00+03:00
2026-02-13T15:22:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
Набиуллина назвала сберегательную активность населения высокой
Набиуллина: сберегательная активность населения остается высокой
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Сберегательная активность населения остается высокой, при этом происходит небольшое изменение структуры сбережений. Помимо депозитов, растет интерес граждан к другим формам сбережений, прежде всего к инструментам финансового рынка", - сказала она в ходе пресс-конференции.