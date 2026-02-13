Набиуллина назвала сберегательную активность населения высокой

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сберегательная активность населения остается высокой, помимо депозитов у россиян растет интерес и к другим инструментам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Сберегательная активность населения остается высокой, при этом происходит небольшое изменение структуры сбережений. Помимо депозитов, растет интерес граждан к другим формам сбережений, прежде всего к инструментам финансового рынка", - сказала она в ходе пресс-конференции.