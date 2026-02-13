https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074187634.html
Пик роста цен пришелся на первую половину января, сообщила Набиуллина
Пик роста цен пришелся на первую половину января, сообщила Набиуллина
Пик роста цен в РФ пришелся на первые две недели января, а потом динамика затухала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 13.02.2026
