Набиуллина рассказала об экономической ситуации в России

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экономическая ситуация в России развивается в рамках базового сценария Банка России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

