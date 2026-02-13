Рейтинг@Mail.ru
08:36 13.02.2026
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика
На Казанском и Ярославском направлениях МЖД электрички сбились с графика

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Некоторые электрички сбились с графика в пятницу утром на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщила компания.
"В настоящее время на Казанском направлении МЖД некоторые пригородные поезда следуют с отклонением от графика в сторону Москвы из-за вынужденных остановок составов на участках Воскресенск - Виноградово, Раменское - Быково. Межпоездной интервал на МЦД-3 выдерживается. Также на Ярославском направлении ряд поездов задерживается по техническим причинам", - говорится в сообщении МЖД.
Компания добавляет, что совместно с компанией-перевозчиком принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. Там приносят извинения за доставленные неудобства.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
На Ярославском вокзале задымилась электричка
12 февраля, 19:21
 
ПроисшествияМоскваВоскресенскРаменскийРЖДСнегопад в Москве
 
 
