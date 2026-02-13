https://ria.ru/20260213/mzhd-2074078511.html
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика - РИА Новости, 13.02.2026
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика
Некоторые электрички сбились с графика в пятницу утром на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), сообщила компания. РИА Новости, 13.02.2026
