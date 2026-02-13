Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас примет участие во встрече глав МИД государств-участников G7 в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила европейская служба внешних связей на фоне инициативы Еврокомиссии о замене потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки.

В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.