https://ria.ru/20260213/myunkhen-2074239990.html
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7 - РИА Новости, 13.02.2026
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7
Глава евродипломатии Кая Каллас примет участие во встрече глав МИД государств-участников G7 в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:35:00+03:00
2026-02-13T17:35:00+03:00
2026-02-13T18:33:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
кайя каллас
марко рубио
g7
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266955_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4504c5868c32af9fda8947180e3691b1.jpg
https://ria.ru/20260212/slovakija-2073892508.html
https://ria.ru/20260130/es-2071331147.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074266955_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c611df3839b1c6aa8f5918acd9ffd93b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, кайя каллас, марко рубио, g7, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Москва, Кайя Каллас, Марко Рубио, G7, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7
Главы МИД стран G7 и Каллас встретятся в Мюнхене на фоне новых санкций против РФ
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас примет участие во встрече глав МИД государств-участников G7 в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила европейская служба внешних связей на фоне инициативы Еврокомиссии о замене потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки.
Предложенный и представленный 6 февраля пакет санкций против России
в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Таким образом, ЕК
предлагает отменить потолок цен на нефть из РФ и перейти к полному запрету.
"В субботу она (Каллас
- ред) будет представлять Европейский союз на встрече министров иностранных дел стран G7
и примет участие в многосторонней встрече по вопросам морской безопасности", - говорится в документе службы.
По данным издания Politico, встреча пройдет в дворце Хольнштайн, и, как ожидается, в ней примет участие госсекретарь США Марко Рубио
.
В Российский Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что такие санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.