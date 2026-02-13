Рейтинг@Mail.ru
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7 - РИА Новости, 13.02.2026
17:35 13.02.2026 (обновлено: 18:33 13.02.2026)
Каллас примет участие во встрече глав МИД стран G7
в мире
россия
сша
москва
кайя каллас
марко рубио
g7
еврокомиссия
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, кайя каллас, марко рубио, g7, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Москва, Кайя Каллас, Марко Рубио, G7, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
Главы МИД стран G7 и Каллас встретятся в Мюнхене на фоне новых санкций против РФ

© AP Photo / Michael ProbstГлава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности. 13 февраля 2026
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас прибывает на Мюнхенскую конференцию по безопасности. 13 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас примет участие во встрече глав МИД государств-участников G7 в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила европейская служба внешних связей на фоне инициативы Еврокомиссии о замене потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки.
Предложенный и представленный 6 февраля пакет санкций против России в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Таким образом, ЕК предлагает отменить потолок цен на нефть из РФ и перейти к полному запрету.
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
12 февраля, 13:33
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
12 февраля, 13:33
"В субботу она (Каллас - ред) будет представлять Европейский союз на встрече министров иностранных дел стран G7 и примет участие в многосторонней встрече по вопросам морской безопасности", - говорится в документе службы.
По данным издания Politico, встреча пройдет в дворце Хольнштайн, и, как ожидается, в ней примет участие госсекретарь США Марко Рубио.
В Российский Федерации не раз подчеркивали, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что такие санкции неэффективны.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Российской Федерации энергоресурсов, поскольку он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и продолжат приобретать российские нефть и газ.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
30 января, 19:31
 
В миреРоссияСШАМоскваКайя КалласМарко РубиоG7ЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
